『菱興プラスチック 糸入り透明シート (ハトメ穴有り・ひも付) 約1.8m×3.6m【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 23時 18分に出品され03月28日 23時 18分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

菱興プラスチック 糸入り透明シート (ハトメ穴有り・ひも付) 約1.8m×3.6m



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 25.20 cm

奥行 : 35.80 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。