『菱興プラスチック 糸入り透明シート (ハトメ穴有り・ひも付) 約1.8m×3.6m【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 23時 18分に出品され03月28日 23時 18分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
菱興プラスチック 糸入り透明シート (ハトメ穴有り・ひも付) 約1.8m×3.6m
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 25.20 cm
奥行 : 35.80 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7524円
763 入札履歴
終了
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