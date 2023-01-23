『オタマトーン テクノ ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 07時 40分に出品され04月27日 07時 40分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オタマトーン テクノ ホワイト



【商品説明】

・対象年齢 :15才以上

・電池種別 :単三型



【サイズ】

高さ : 13.70 cm

横幅 : 14.70 cm

奥行 : 46.90 cm

重量 : 760.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。