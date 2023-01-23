『オタマトーン テクノ ホワイト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 07時 40分に出品され04月27日 07時 40分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オタマトーン テクノ ホワイト
【商品説明】
・対象年齢 :15才以上
・電池種別 :単三型
【サイズ】
高さ : 13.70 cm
横幅 : 14.70 cm
奥行 : 46.90 cm
重量 : 760.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7524円
114 入札履歴
終了
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