『モリリン 防草シート 1×10m フェルトタイプ 屋外使用目安約5-10年 雑草抑制 水はけ抜群 簡単施工 PROFECT GARDEN P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 15時 15分に出品され03月26日 15時 15分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

モリリン 防草シート 1×10m フェルトタイプ 屋外使用目安約5-10年 雑草抑制 水はけ抜群 簡単施工 PROFECT GARDEN P



【商品説明】

・【商品仕様】本体サイズ：1×10? / 本体重量：2.5? / カラー：ダークグリーン / 材質：ポリエステル・ポリプロピレン / 日本製

・【商品特徴】水はけ抜群の人工芝です。生地が柔らかいので、地面に良く馴染みます。はさみやカッターで簡単に切断ができるので、施工も楽々です。屋外使用目安は約5-10年と長く使用できます。食品衛生法に適合した本体生地を使用しています。お庭や駐車場・家庭菜園の通路での雑草抑制にご使用ください。



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 2.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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