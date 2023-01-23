『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト LosMuertos Harness Mサイズ 巾1.6cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 02時 56分に出品され03月12日 02時 56分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト LosMuertos Harness Mサイズ 巾1.6cm
【商品説明】
・WOLFGANG MAN & BEAST
・シートベルトにも使われ、強さ柔らかさ撥水性の高いウェビング素材
・死者の冥福を祈る祝祭をデザイン
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 6.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7524円
653 入札履歴
終了
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