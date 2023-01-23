『QUCHITAP（クチタプ） セボナーコレクション ハーネス カーキ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 05時 50分に出品され03月26日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

QUCHITAP（クチタプ） セボナーコレクション ハーネス カーキ



【商品説明】

・撥水



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。