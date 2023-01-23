『ホールアース（ホールアース） インフレータブルマット S4 WE23DG55 OLIVE （オリーブ/ＦＦ/Mens、Ladys）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 14分に出品され03月04日 17時 14分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ホールアース（ホールアース） インフレータブルマット S4 WE23DG55 OLIVE （オリーブ/ＦＦ/Mens、Ladys）



【商品説明】

・ポリエステル ポリウレタンフォーム



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 1.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。