『TISHITA デスクトップPC用のゲーミングマザーボード高速VGA1333MHzアップグレードチップセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 07分に出品され03月05日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TISHITA デスクトップPC用のゲーミングマザーボード高速VGA1333MHzアップグレードチップセット



【商品説明】

・CPU LGA 1155 Core i7、i5、i3シリーズプロセッサーをサポート

・USBポート：4 * USB3.0、4 * USB2.0（背面パネル、ミッドボードUSBヘッダー）。最大1333MHzのDDR3メモリをサポートします。

・すべての固体コンデンサ、優れた技量、プロの安定性。

・オーディオコーデックALC662、5.1サウンドチャネルがサポートされています。

・最大RAM容量は16GBで、より高いエクスペリエンスのための高い互換性があります。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。