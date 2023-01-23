『TISHITA デスクトップPC用のゲーミングマザーボード高速VGA1333MHzアップグレードチップセット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 20時 07分に出品され03月05日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TISHITA デスクトップPC用のゲーミングマザーボード高速VGA1333MHzアップグレードチップセット
【商品説明】
・CPU LGA 1155 Core i7、i5、i3シリーズプロセッサーをサポート
・USBポート：4 * USB3.0、4 * USB2.0（背面パネル、ミッドボードUSBヘッダー）。最大1333MHzのDDR3メモリをサポートします。
・すべての固体コンデンサ、優れた技量、プロの安定性。
・オーディオコーデックALC662、5.1サウンドチャネルがサポートされています。
・最大RAM容量は16GBで、より高いエクスペリエンスのための高い互換性があります。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7524円
264 入札履歴
終了
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