『OSOYOO 5インチDSIタッチスクリーン+アクリルケース TFT LCDディスプレイ モニター 800×480解像度 ラズベリーパイ2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 03時 28分に出品され03月14日 03時 28分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OSOYOO 5インチDSIタッチスクリーン+アクリルケース TFT LCDディスプレイ モニター 800×480解像度 ラズベリーパイ2
【商品説明】
・タッチスクリーン本体は、800x480の高解像度で、従来製品より高いタッチレスポンスにより快適な操作性能を実現
・フリーのドライバー形式を採用。Raspbian、Ubuntu MATE、Kali、RetroPie、OpenElec、OSMC、Archシステムなど
・ラズベリーパイゼロ以外のすべてのラズベリーパイボードをサポートしています（Rapberry Pi 2/3/B+基板で使用の場合、DSIインタフェース接続だけで、GPIOは占用しません）ソフトキーボードのインストール方法： http://osoyoo.com/ja/?p=24261
・保護ケース付 DSIコネクタ、自動設定によりドライバ不
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 18.60 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7524円
148 入札履歴
終了
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