人気 キャットタワー おしゃれ 省スペース 小型 ねこ ネコ 麻 爪とぎ 据え置き型 ハウス 賃貸 マンション シンプル 寝室 キャットタワー木製【年末の贈り物】

商品情報

適用シーン：プレゼント用 家具の破壊、人を傷つけること防止 ペットグッズ 猫誕生日 おもちゃ ペットおもちゃ キャットおもちゃ



適用対象：猫 にゃんズ 子猫 大型猫 にゃんこ ネコ ねこ 猫おもちゃ ペット 愛猫 キャット



商品機能：つめ研ぎ 登る ゴロゴロ 爪とぎ 猫 爪研ぎ おしゃれ 爪とぎ防止 爪とぎハウス ダンボール つめとぎ 猫型 爪みがき 段ボール 爪やすり 爪研ぎ 爪 爪磨き 猫用爪とぎ 遊び



商品特徴：バリバリ 耐久性 実用的 丈夫 小さめ コンパクト 移動しやすい 手頃 ストレス発散 人気 満足 絵 おしゃれ 頑丈 お得感 ガリガリ 飽きない 肌触りが良い



ニャンコの隠れ家にピッタリ！ポールで爪とぎができるのでニャンコのストレス解消にオススメ！



猫ちやんのジャンプ、動きをしっかりと支え、全体の安定性を確保します。



商品詳細

本体サイズ:全幅35×全奥30×全高80cm

重量：4kg