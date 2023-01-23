『人気 キャットタワー おしゃれ 省スペース 小型 ねこ ネコ 麻 爪とぎ 据え置き型 ハウス 賃貸 マンション シンプル 寝室 キャットタワー木製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 15時 57分に出品され03月30日 15時 57分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在13件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
適用シーン：プレゼント用 家具の破壊、人を傷つけること防止 ペットグッズ 猫誕生日 おもちゃ ペットおもちゃ キャットおもちゃ
適用対象：猫 にゃんズ 子猫 大型猫 にゃんこ ネコ ねこ 猫おもちゃ ペット 愛猫 キャット
商品機能：つめ研ぎ 登る ゴロゴロ 爪とぎ 猫 爪研ぎ おしゃれ 爪とぎ防止 爪とぎハウス ダンボール つめとぎ 猫型 爪みがき 段ボール 爪やすり 爪研ぎ 爪 爪磨き 猫用爪とぎ 遊び
商品特徴：バリバリ 耐久性 実用的 丈夫 小さめ コンパクト 移動しやすい 手頃 ストレス発散 人気 満足 絵 おしゃれ 頑丈 お得感 ガリガリ 飽きない 肌触りが良い
ニャンコの隠れ家にピッタリ！ポールで爪とぎができるのでニャンコのストレス解消にオススメ！
猫ちやんのジャンプ、動きをしっかりと支え、全体の安定性を確保します。
商品詳細
本体サイズ:全幅35×全奥30×全高80cm
重量：4kg
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落札価格7524円
13 入札履歴
終了
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