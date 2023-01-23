『和合商事 キーボックス FBD-30 本体: 奥行5.5cm 本体: 高さ28.4cm 本体: 幅44.3cm【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 01時 00分に出品され04月01日 01時 00分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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名刺ホルダー数: 30個(赤10、青10、黄10)

キーハンガー数: 3