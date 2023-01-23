『DEEDS 日本の鋏専門メーカー XXA シザー (7.0インチ)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 12時 27分に出品され03月29日 12時 27分に終了予定です。即決価格は7,524円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:7.0インチ

内容量:62g