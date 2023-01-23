『ナノブロック サグラダファミリア デラックスエディション NB-028【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 08時 01分に出品され04月03日 08時 01分に終了予定です。即決価格は7,523円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナノブロック サグラダファミリア デラックスエディション NB-028



【商品説明】

・(C)KAWADA 2016

・ピース数:2660

・完成サイズ :160×191×160mm

・対象年齢 :12才以上

・対象性別 :男女共用

・難易度:5/5



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。