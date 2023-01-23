『マイク延長コード マイク延長コード《XLR3ピンオス-メス・カナレL-4E6S》 20M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 12時 12分に出品され04月16日 12時 12分に終了予定です。即決価格は7,523円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マイク延長コード《XLR3ピンオス-メス・カナレL-4E6S》 20M
【商品説明】
・Anti-bending， soft and easy to handle
・High density braided shields over 94% braided density to prevent electromagnetic noise
・Length 20M
・Microphone Extension Cord "L-4E6S" 3 Pin 11C-3 Pin 12C
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 28.80 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7523円
133 入札履歴
終了
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