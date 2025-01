マイク延長コード マイク延長コード《XLR3ピンオス-メス・カナレL-4E6S》 20M【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

マイク延長コード《XLR3ピンオス-メス・カナレL-4E6S》 20M



【商品説明】

・Anti-bending, soft and easy to handle

・High density braided shields over 94% braided density to prevent electromagnetic noise

・Length 20M

・Microphone Extension Cord "L-4E6S" 3 Pin 11C-3 Pin 12C



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 28.80 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。