『相田合同工場 堆肥万能鍬 AD-203 1丁【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 20時 43分に出品され03月15日 20時 43分に終了予定です。即決価格は7,523円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】 相田合同工場 堆肥万能鍬 AD-203 1丁 【ジャンル・特徴】 軽量 耕作地の整地、草むしりなど多機能に使える4本爪の鍬 [ AD-203 ]