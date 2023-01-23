『(リミテッドセレクト) LIMITED SELECT RQ0837 M A ブラック 00 ロング丈 ダウンコート メンズ ベンチコート ダ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 37分に出品され04月11日 19時 37分に終了予定です。即決価格は7,523円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(リミテッドセレクト) LIMITED SELECT RQ0837 M A ブラック 00 ロング丈 ダウンコート メンズ ベンチコート ダ
【商品説明】
・3Lサイズ ( 着丈106cm 身幅68cm 肩幅56cm 袖丈67cm 裾幅68cm 袖口18cm )
・LLサイズ ( 着丈103cm 身幅66cm 肩幅54cm 袖丈65cm 裾幅66cm 袖口17cm )
・Lサイズ ( 着丈101cm 身幅63cm 肩幅52cm 袖丈62cm 裾幅63cm 袖口16cm )
・Mサイズ ( 着丈99cm 身幅61cm 肩幅50cm 袖丈60cm 裾幅61cm 袖口16cm )
・Sサイズ ( 着丈97cm 身幅57cm 肩幅46cm 袖丈57cm 裾幅57cm 袖口15cm )
・素材 ( 表地、裏地、フード部分、前立て部分：ポリエステル100％ 中わた：ダウン50％、フェザー50％ )
・身長170cm 体重6
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7523円
693 入札履歴
終了
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