『バレーヒル(ValleyHill) デュアル PEスティック PLUS ガンメタ 39259 135mmx30mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 09時 43分に出品され04月02日 09時 43分に終了予定です。即決価格は7,523円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バレーヒル(ValleyHill) デュアル PEスティック PLUS ガンメタ 39259 135mmx30mm



【商品説明】

・デュアルPEスティックにさらなる機能が搭載!

・対象シーズン: 通年

・部門名: ユニセックス大人

CMR-X00CVAZODU

【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 4.70 cm

奥行 : 24.50 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。