『バレーヒル(ValleyHill) デュアル PEスティック PLUS ガンメタ 39259 135mmx30mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 09時 43分に出品され04月02日 09時 43分に終了予定です。即決価格は7,523円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バレーヒル(ValleyHill) デュアル PEスティック PLUS ガンメタ 39259 135mmx30mm
【商品説明】
・デュアルPEスティックにさらなる機能が搭載!
・対象シーズン: 通年
・部門名: ユニセックス大人
CMR-X00CVAZODU
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 4.70 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7523円
648 入札履歴
終了
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