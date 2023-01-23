『［ホルムガード］花瓶 Holmegaard フローラ フラワーベース ロング クリアー 24cm 北欧 おしゃれ 大きい ガラス H24 4【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 09時 24分に出品され04月02日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,523円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
［ホルムガード］花瓶 Holmegaard フローラ フラワーベース ロング クリアー 24cm 北欧 おしゃれ 大きい ガラス H24 4
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 9.40 cm
奥行 : 13.60 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7523円
63 入札履歴
終了
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