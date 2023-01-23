『キャプテンスタッグ スピーディー200UV用スクリーンパネル M-3196【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 20時 07分に出品され03月13日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ スピーディー200UV用スクリーンパネル M-3196
【商品説明】
・(虫よけメッシュ単品)
・※スクリーンパネルのみの販売となります。
・サイズ:幅2000x奥行2000x高さ1870mm， 重量:約1600g
・パッキングサイズ:54×13×13cm ペグ(8)バッグ(1)
・原産国:中国
・材質:ウォール:ポリエステル150D(PU1000mm、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
・部門名: ユニセックス
CMR-X000MR9IAE
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 55.60 cm
重量 : 1.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7522円
336 入札履歴
終了
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