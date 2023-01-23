絶壁予防・あせも予防 赤ちゃん専用枕 ジオピロー 枕 (ベビーカー， S)【2024年最新】

商品情報

【商品名】

絶壁予防・あせも予防 赤ちゃん専用枕 ジオピロー 枕 (ベビーカー， S)



【商品説明】

・最先端ポリエステル 通気性の良い最先端のポリエステルは 綿やラテックスよりも熱がこもりにくく、 赤ちゃんが快適な温度と湿度を保ちます。

・枕カバーは2枚同梱で洗い替えの心配なし！カバーはブルー1枚がデフォルトでセットになっており、 もう1枚は全5種の中からお好きなカバーをお選び頂けます

・赤ちゃん用に制作された専門エアーメッシュ 柔らかく、絹のように薄い糸は 赤ちゃんの肌を刺激せず、 首の筋肉に無理な力を与えません。 通気性に優れた網状エアメッシュは、 赤ちゃんの窒息やあせもの予防効果もあります。

・ジオピロー ～ママたちの声から作られた赤ちゃん専用枕～ 2012年度韓国消費者選好度1位！ランドアワード受賞 ジオピローは世界中の赤ちゃんから愛されているベビー枕です。

・絶壁予防・あせも予



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。