『絶壁予防・あせも予防 赤ちゃん専用枕 ジオピロー 枕 (ベビーカー， S)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 15時 32分に出品され03月07日 15時 32分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
絶壁予防・あせも予防 赤ちゃん専用枕 ジオピロー 枕 (ベビーカー， S)
【商品説明】
・最先端ポリエステル 通気性の良い最先端のポリエステルは 綿やラテックスよりも熱がこもりにくく、 赤ちゃんが快適な温度と湿度を保ちます。
・枕カバーは2枚同梱で洗い替えの心配なし！カバーはブルー1枚がデフォルトでセットになっており、 もう1枚は全5種の中からお好きなカバーをお選び頂けます
・赤ちゃん用に制作された専門エアーメッシュ 柔らかく、絹のように薄い糸は 赤ちゃんの肌を刺激せず、 首の筋肉に無理な力を与えません。 通気性に優れた網状エアメッシュは、 赤ちゃんの窒息やあせもの予防効果もあります。
・ジオピロー ～ママたちの声から作られた赤ちゃん専用枕～ 2012年度韓国消費者選好度1位！ランドアワード受賞 ジオピローは世界中の赤ちゃんから愛されているベビー枕です。
・絶壁予防・あせも予
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 親子手帳 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース 抗菌 L字ファスナー 出産祝い (ミッ
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(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 親子手帳 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース 抗菌 L字ファスナー 出産祝い (パー
¥ 7798
(コラーレ) corale 母子手帳ケース 2人用 親子手帳 お薬手帳 ケース 革 本革 通帳ケース 抗菌 L字ファスナー 出産祝い (ブル
¥ 7798
落札価格7522円
345 入札履歴
終了
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