『ベビーゲート/ペットゲート スマートゲイトII ベージュ 扉付き 突っ張りタイプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 01時 17分に出品され04月17日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 カラー：ベージュ

サイズ：1個 (x 1)

スタイル：ゲート本体

取り付け幅：67〜91cm

サイズ：約 幅62×高さ91×厚さ3.5cm

材質 ゲイトパネル：ポリエチレン / ゲイトフレーム：スチールパイプ / コーナー部分：ABS樹脂

片手で簡単開閉 つっぱり式ベビーゲート。軽量ドアで便利なベビーゲート 子育て中も快適に過ごせるお部屋に。

拡張フレーム2本付き。高さ91cmのハイタイプ。