『ベビーゲート/ペットゲート スマートゲイトII ベージュ 扉付き 突っ張りタイプ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 01時 17分に出品され04月17日 01時 17分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：ベージュ
サイズ：1個 (x 1)
スタイル：ゲート本体
取り付け幅：67〜91cm
サイズ：約 幅62×高さ91×厚さ3.5cm
材質 ゲイトパネル：ポリエチレン / ゲイトフレーム：スチールパイプ / コーナー部分：ABS樹脂
片手で簡単開閉 つっぱり式ベビーゲート。軽量ドアで便利なベビーゲート 子育て中も快適に過ごせるお部屋に。
拡張フレーム2本付き。高さ91cmのハイタイプ。
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¥ 7484
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落札価格7522円
257 入札履歴
終了
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