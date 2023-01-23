『アデプト モッズ バスケット シルバー(BKT12801)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 21時 03分に出品され04月12日 21時 03分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 中空アルミ合金

取付可能径：３１．８ｍｍ

最大荷重：３ｋｇ

前後幅：１８０ｍｍ

横幅：２４０ｍｍ