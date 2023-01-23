『大光電機（ＤＡＩＫＯ） ユニバーサルダウンライト LED 5.8W 昼白色 5000K DDL-4434WWG【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 18時 50分に出品され04月03日 18時 50分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

大光電機（ＤＡＩＫＯ） ユニバーサルダウンライト LED 5.8W 昼白色 5000K DDL-4434WWG



【商品説明】

・サイズ：径φ112 埋込穴φ100 埋込深80mm

・材質：アルミダイカスト 白塗装

・アクリル 透明（シボ加工）

・適合ランプ：LED 5.8W 昼白色 5000K



【サイズ】

高さ : 9.50 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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