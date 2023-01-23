『大光電機（ＤＡＩＫＯ） ユニバーサルダウンライト LED 5.8W 昼白色 5000K DDL-4434WWG【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 18時 50分に出品され04月03日 18時 50分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大光電機（ＤＡＩＫＯ） ユニバーサルダウンライト LED 5.8W 昼白色 5000K DDL-4434WWG
【商品説明】
・サイズ：径φ112 埋込穴φ100 埋込深80mm
・材質：アルミダイカスト 白塗装
・アクリル 透明（シボ加工）
・適合ランプ：LED 5.8W 昼白色 5000K
【サイズ】
高さ : 9.50 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
X087Z6148D
LEDシーリングライト 6畳8畳 ledライト 薄型 48W 無段階調光調色 リモコン付き シーリングライト おしゃれ リビング 照明器具
¥ 7518
LEDシーリングライト おしゃれ 6畳 8畳 天井照明 45W 北欧風シーリングライト LEDライ卜 無段階調光調色 リモコン 照明器具 電
¥ 7518
ledシーリングライト リモコン付き 6畳照明器具 天井 0.3-18W 4個セット led蛍光灯 無段階調光調色 電球色-昼白色 30-1
¥ 7518
パナソニック LEDダウンライト 本体 750形 φ150 ホワイト反射板 拡散 昼白色 NDN86635W
¥ 7518
WEDOLIGHTING LED天井照明 ４灯 シーリングライト スポットライト ダクトレール ペンダントライト リビング ダイニング 照明
¥ 7518
シーリングライト led おしゃれ 6畳 照明器具 led照明器具 調光調色 照明 リビング照明 アイリスオーヤマ 天井照明 取り付け 和室 和風 LED 省エネ CEA-2306D
¥ 7518
[法人限定] LEKR416694HN-LS9 [ LEKR416694HNLS9 ] 東芝 TENQOO 埋込型 システムアップW150 昼白色 非調光
¥ 7518
タキズミ ペンダントライト LEDフィラメント形電球付属 ガラスセード GL1157P ブラック/アンバー
¥ 7517
ダクトレール用スポットライト 1灯 ALTER（オールター） 1灯 (リモコン・電球付属なし（本体のみ）， ナチュラル)
¥ 7517
ダクトレール用スポットライト 1灯 ALTER（オールター） 1灯 (リモコン・電球付属なし（本体のみ）， ブラウン)
¥ 7517
NEC LED洋風ペンダントライト 調光タイプ~8畳 HCDB0861-X
¥ 7517
オーデリック 調光関連商品 LC613
¥ 7517
照明制御 人感センサスイッチ 屋内 軒下天井用 100V有電圧接点出力タイプ SC1013
¥ 7517
[法人限定][即納在庫有り] XLX415GPNT LE9 パナソニック iDシリーズ 学校用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト [ XLX415GPNTLE9 ]
¥ 7517
[法人限定] XLX459UEN LR9 パナソニック iDシリーズ 埋込型 リニューアル用 昼白色 5200lmタイプ 調光 一体型LEDベースライト [ XLX459UENLR9 ]
¥ 7517
[法人限定][即納在庫有り] XLX450TENT LR9 パナソニック iDシリーズ 埋込型 昼白色 5200lmタイプ 調光 一体型LEDベースライト [ XLX450TENTLR9 ]
¥ 7517
アートワークスタジオ Ceramic Jupiter pendant セラミックジュピターペンダント 電球なし AW-0480Z (WH（ホ
¥ 7517
アートワークスタジオ Ceramic Jupiter pendant セラミックジュピターペンダント 電球なし AW-0480Z (GY（グ
¥ 7517
落札価格7522円
647 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！