チェスターコート メンズ コート ダッフルコート メルトン ロングコート 通勤 ビジネスコート アウトドア アウター 長袖 冬服 スリム ファッション メンズコート【年末の贈り物】

商品情報

カラー：レッド グレー ブラック カーキ ネイビー

【素材】：ポリエステル

【サイズ】：（約）

【M】着丈/95 肩幅/41 バスト/98 袖丈/61 (cm)

【L】着丈/96 肩幅/42 バスト/102 袖丈/62 (cm)

【XL】着丈/97 肩幅/44 バスト/106 袖丈/63 (cm)

【2XL】着丈/98 肩幅/45 バスト/110 袖丈/64 (cm)

【3XL】着丈/99 肩幅/46 バスト/114 袖丈/65 (cm)

【4XL】着丈/99 肩幅/47 バスト/118 袖丈/65 (cm)



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