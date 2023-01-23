『チェスターコート メンズ コート ダッフルコート メルトン ロングコート 通勤 ビジネスコート アウトドア アウター 長袖 冬服 スリム ファッション メンズコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 23時 57分に出品され04月21日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：レッド グレー ブラック カーキ ネイビー
【素材】：ポリエステル
【サイズ】：（約）
【M】着丈/95 肩幅/41 バスト/98 袖丈/61 (cm)
【L】着丈/96 肩幅/42 バスト/102 袖丈/62 (cm)
【XL】着丈/97 肩幅/44 バスト/106 袖丈/63 (cm)
【2XL】着丈/98 肩幅/45 バスト/110 袖丈/64 (cm)
【3XL】着丈/99 肩幅/46 バスト/114 袖丈/65 (cm)
【4XL】着丈/99 肩幅/47 バスト/118 袖丈/65 (cm)
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落札価格7522円
874 入札履歴
終了
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