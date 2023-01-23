『送料無料 和泉食品 パロマお好み焼きミックス粉(山芋入り) 2kg(5袋) |b03【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 08分に出品され03月17日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,521円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品概要:こだわりのお好み焼きミックス粉です! ※賞味期限あり

商品詳細:水で溶くだけで簡単に美味しい関西風お好み焼きの生地ができます。フリーズドライの山芋をたっぷりと使う事で、食感も良く、しっとりしながらもふんわりとしたハリのある焼き上がりになります。 生産国:日本 内容量:2kg×5袋 賞味期間:360日



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