『スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル，【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 16時 57分に出品され05月03日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,521円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「ブランク」より引用
【商品名】
スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (パープル， 7.75インチ)
【ブランド】
ブランク
【商品説明】
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【商品カテゴリ】
スケートボード、ステッカー
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 2.21 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7521円
994 入札履歴
終了
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