『大回転 オセロ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 13時 47分に出品され04月21日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,521円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大回転 オセロ
【商品説明】
・本体サイズ（約）：幅30×奥30×高3.5cm
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 34.50 cm
奥行 : 37.50 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7521円
39 入札履歴
終了
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