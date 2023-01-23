『飛衛門 TOBIEMON ボール メッシュバッグ入り ボール 3ダースセット 3ダース(36個入り) オレンジ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 20分に出品され04月07日 10時 20分に終了予定です。即決価格は7,521円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

飛衛門 TOBIEMON ボール メッシュバッグ入り ボール 3ダースセット 3ダース(36個入り) オレンジ



【商品説明】



X0779LC3QX

【サイズ】

高さ : 11.30 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 24.30 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。