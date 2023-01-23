『MOGAMI 2549 TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (1.5m)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 21時 23分に出品され03月14日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOGAMI 2549 TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (1.5m)



【商品説明】

・ケーブル： MOGAMI2549

・ハンダ：KR-19RMA

・プラグ：NEUTRIK NP3X-B→ NP3X-B



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。