『バニーズバイザベイ お寝んねだっこ毛布L ラム ホワイト 824711【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 00分に出品され03月25日 04時 00分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バニーズバイザベイ お寝んねだっこ毛布L ラム ホワイト 824711



【商品説明】

・[本体サイズ] 縦42cm横26cm

・[素材] ポリエステル100%

・[製造国] 中華人民共和国



【サイズ】

高さ : 10.69 cm

横幅 : 16.79 cm

奥行 : 39.60 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。