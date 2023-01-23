『バボラ(Babolat) レディース テニスシャツ CLUBショートスリーブシャツ ブラック L BWG1330C【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 10時 36分に出品され03月13日 10時 36分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バボラ(Babolat) レディース テニスシャツ CLUBショートスリーブシャツ ブラック L BWG1330C



【商品説明】

・カラー:ピンク

・サイズ:M

・構造:ポリエステル(吸汗速乾)



【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 35.20 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。