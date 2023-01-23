『EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド S サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 10時 37分に出品され04月11日 10時 37分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在580件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EZYDOG(イージードッグ) 正規代理店品 ロングスリーブドッグラッシュガード犬用ラッシュガード レッド S サイズ



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20×33×1cm

・本体重量:0.069kg



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 24.80 cm

奥行 : 32.30 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。