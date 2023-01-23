『エキゾテラ GEX EXOTERRA レプテリア レオパ飼育キットS 爬虫類用ガラスケージ 6点スターターセット ヒーター付 W31.6×D【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 18時 03分に出品され03月05日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エキゾテラ GEX EXOTERRA レプテリア レオパ飼育キットS 爬虫類用ガラスケージ 6点スターターセット ヒーター付 W31.6×D
【商品説明】
・原産国:インドネシア
・形: 長方形
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :31.6×20×19.2cm
・本体重量:2.6kg
【サイズ】
高さ : 20.70 cm
横幅 : 21.50 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 2.75 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【賞味期限・消費期限を記載の商品につきまして】商品画像に賞味（消費）期限の記載がある場合、そちらはあくまでの見本商品の画像となります。当店ではガイドラインに沿った出荷可能な賞味（消費）期限を定めており、定めた日数以上の商品を出荷させて頂いております。
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落札価格7520円
838 入札履歴
終了
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