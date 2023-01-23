『mountain dax(マウンテンダックス) ピークス 28 DM-306-17 (コバルトブルー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 15時 16分に出品され03月21日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

mountain dax(マウンテンダックス) ピークス 28 DM-306-17 (コバルトブルー)



【商品説明】

・【その他仕様】・脱着可能な背面パッド・雨蓋固定式

・【容 量】28L【背面長】46cm

・【平均重量】本体 / 500g(※背面パッド55g含む)

・【本体サイズ】59×26×19cm(高さ×幅×厚さ)

・【素 材】ナイロン 70D Diamond R/S シリコンコーティング ナイロン 330D HD OX

・収納可能サイズ: 21~30L

・表地: ナイロン



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。