『ファウデ リュック ウィメンズ プロキョン28 Granita【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 18分に出品され03月23日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファウデ リュック ウィメンズ プロキョン28 Granita



【商品説明】

・タテ63cmxヨコ32cmxマチ24.5cm

・フック付き

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・レインカバー付き

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: バックル

・表地: 210DHTマキシリップストップポリアミドPU 600Dポリウレタンコート

・重量:1250g



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ファウデ

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Granita