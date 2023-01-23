『大木製作所 アルポット 005115【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 12時 23分に出品され04月09日 12時 23分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

大木製作所 アルポット 005115



【商品説明】

・サイズ:幅130×奥行130×高さ250mm

・セット内容・付属品:本体、専用アルコール

・原産国:日本

・本体重量:約1.5kg

・素材・材質:ステンレス、アルシート、スチール



【サイズ】

高さ : 16.50 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 1.59 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。