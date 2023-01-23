『大木製作所 アルポット 005115【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 12時 23分に出品され04月09日 12時 23分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
大木製作所 アルポット 005115
【商品説明】
・サイズ:幅130×奥行130×高さ250mm
・セット内容・付属品:本体、専用アルコール
・原産国:日本
・本体重量:約1.5kg
・素材・材質:ステンレス、アルシート、スチール
【サイズ】
高さ : 16.50 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 27.00 cm
重量 : 1.59 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7520円
428 入札履歴
終了
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