『カプセルプラレール きかんしゃトーマス キラキラなソドー島の運動会編 全17種セット(フルコンプ)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 44分に出品され03月04日 04時 44分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カプセルプラレール きかんしゃトーマス キラキラなソドー島の運動会編 全17種セット(フルコンプ)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 18.50 cm

奥行 : 26.10 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。