『天童将棋駒将棋盤セット職人による手書き将棋駒と折盤のセットTendou-shougikoma， Shogi board set【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 51分に出品され03月11日 22時 51分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
天童将棋駒将棋盤セット職人による手書き将棋駒と折盤のセットTendou-shougikoma， Shogi board set
【商品説明】
・携帯便利な新桂5号（厚さ約15ミリ）の折将棋盤とオール書き駒の楓漆書き駒のセットです。
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 15.40 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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碁盤 新かや10号卓上接合碁盤 ランクは松竹
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落札価格7520円
970 入札履歴
終了
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