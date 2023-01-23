『天童将棋駒将棋盤セット職人による手書き将棋駒と折盤のセットTendou-shougikoma， Shogi board set【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 51分に出品され03月11日 22時 51分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

天童将棋駒将棋盤セット職人による手書き将棋駒と折盤のセットTendou-shougikoma， Shogi board set



【商品説明】

・携帯便利な新桂5号（厚さ約15ミリ）の折将棋盤とオール書き駒の楓漆書き駒のセットです。



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 15.40 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。