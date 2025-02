ポケットモンスター ポケモン メザスタ メザスタトランク ピカチュウバージョン【お歳暮】

商品情報

ピカチュウバージョン・無し

・・Style:ピカチュウバージョン

・(c)2021 Pokemon. (c)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV

・(c)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (c)Pokemon

・乾電池は使用しません。

・原産国:ベトナム