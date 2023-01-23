『POCKETALK W （ ポケトーク ） ｜ 翻訳機 ｜ 通信2年付 ｜ レッド ｜ W1PGR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 15時 16分に出品され05月08日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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お届けする商品は、「POCKETALK W グローバル通信付きモデル（eSIM内蔵）」です。74言語で音声・テキストに、11言語ではテキストのみに翻訳でき、合計85言語で使えます。