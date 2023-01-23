『ユナイテッドアスレ ジャケット スタジアムジャケット(中綿入) ブラック S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 11時 23分に出品され03月26日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ユナイテッドアスレ ジャケット スタジアムジャケット(中綿入) ブラック S



【商品説明】

・SIZE:L 肩幅:53.5cm 袖丈:63.5cm ゆき丈:91cm 身幅:61cm 着丈:68cm

・SIZE:M 肩幅:50.5cm 袖丈:63cm ゆき丈:88cm 身幅:58cm 着丈:65cm

・SIZE:S 肩幅:48cm 袖丈:62cm ゆき丈:86.5cm 身幅:53cm 着丈:61.5cm

・SIZE:XL 肩幅:57cm 袖丈:66cm ゆき丈:94cm 身幅:64cm 着丈:71cm

・メイン素材: ナイロン100％ サテン 裏地：ポリエステル100％

・素材構成: 表地: 100% ナイロン; 裏地: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 36.40 cm

奥行 : 53.50 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ジャケット タグ ユナイテッドアスレ

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スタジアムジャケット(中綿入)

ブラック

S