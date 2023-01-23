『ユナイテッドアスレ ジャケット スタジアムジャケット(中綿入) ブラック S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 11時 23分に出品され03月26日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユナイテッドアスレ ジャケット スタジアムジャケット(中綿入) ブラック S
【商品説明】
・SIZE:L 肩幅:53.5cm 袖丈:63.5cm ゆき丈:91cm 身幅:61cm 着丈:68cm
・SIZE:M 肩幅:50.5cm 袖丈:63cm ゆき丈:88cm 身幅:58cm 着丈:65cm
・SIZE:S 肩幅:48cm 袖丈:62cm ゆき丈:86.5cm 身幅:53cm 着丈:61.5cm
・SIZE:XL 肩幅:57cm 袖丈:66cm ゆき丈:94cm 身幅:64cm 着丈:71cm
・メイン素材: ナイロン100％ サテン 裏地：ポリエステル100％
・素材構成: 表地: 100% ナイロン; 裏地: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 36.40 cm
奥行 : 53.50 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
OUTDOOR PRODUCTS切替マウンテンパーカー：ブラック：S
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落札価格7519円
651 入札履歴
終了
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