『LOLサプライズ L.O.L. サプライズ バブリー サプライズ ピンク ドール ＆ ペット プレゼント 誕生日 ギフト 子供 おもちゃ l【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 12時 35分に出品され03月06日 12時 35分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
LOLサプライズ L.O.L. サプライズ バブリー サプライズ ピンク ドール ＆ ペット プレゼント 誕生日 ギフト 子供 おもちゃ l
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.97 cm
横幅 : 22.35 cm
奥行 : 23.62 cm
重量 : 1.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7519円
201 入札履歴
終了
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