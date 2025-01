Youtooz No This is Patrick 4.3 Vinyl Figure High Detailed Collectibl 並行輸入【お歳暮】

商品情報

No This is Patrick・Blueredwhite

・・Style:No This is Patrick

・YOUTOOZ スポンジボブ スクエアパンツ コレクション: パトリックは高さ4.3インチの白と赤のボートに座り 口を大きく開けて歯を点滅させています。彼は錨のデカールが付いた青と白の Krusty Krab 従業員の帽子をかぶっています。彼は青い電話を右耳に当て 左手をしっかりと握りこぶしにしています。

・カスタムアートパッケージ: 二重壁のウィンドウボックスの外側には ショーの「No this is Patrick」シーンが描かれています。パッケージの内側には青色の背景が含まれています。

・高品質の素材: この4.3インチのフィギュアは 滑らかで丈夫なビニール製で 長期保存が可能です。

・高品質のパッケージ: コレクションは マットなエンボス加工の保護スリーブに入れてお届けします。

・アクションフィギュアのギフト: このパトリック コレクションは 人気テレビシリーズのスポンジボブ スクエアパンツのファンに最適なギフトです。