『ルーカ 2023 メンズ SURF TEE ALL BRAND SS ラッシュガード2023年春夏モデル ORG XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 18分に出品され04月05日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ルーカ 2023 メンズ SURF TEE ALL BRAND SS ラッシュガード2023年春夏モデル ORG XL



【商品説明】

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 0.20 cm

横幅 : 29.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

水着 タグ ルーカ

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