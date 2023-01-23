『ルーカ 2023 メンズ SURF TEE ALL BRAND SS ラッシュガード2023年春夏モデル ORG XL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 07時 18分に出品され04月05日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ルーカ 2023 メンズ SURF TEE ALL BRAND SS ラッシュガード2023年春夏モデル ORG XL
【商品説明】
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 0.20 cm
横幅 : 29.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7519円
312 入札履歴
終了
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