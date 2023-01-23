『ゴルフウッドカバー 3個セット(1FH) ドライバー用・フェアウェイウッド用・ユーティリティー用 クラブヘッドカバー クローバー 合成皮革【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 19時 30分に出品され03月14日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
*他店舗と併売のため、ご注文のタイミングによっては、売り切れの場合がございます。
【商品名】
ゴルフウッドカバー 3個セット(1FH) ドライバー用・フェアウェイウッド用・ユーティリティー用 クラブヘッドカバー クローバー 合成皮革 ホワイト
【商品説明】
・【おしゃれなパターン】グリーンクローバー
・【商品内容】（3個)：ドライバーカバー1個（460CC対応)、フェアウェイウッドカバー1個（ナンバータグ：3、4、5、7、X)、ユーティリティーカバー1個（ナンバータグ：2、3、4、5、6、UT)
・【精巧な工芸】しっかりしていて縫製工芸、縫い目から裂けてくる心配がありません。
・【脱スムーズ】伸縮性のあるエラスティック2本がありますので出し入れやすいだけではなく簡単に落とすこともありません。
・【高品質な表裏素材】表地には高級感ありPUレザーで耐磨耗性、防水性は他の素材より高です。ポリエステル製柔らかいボア素材を裏素材としてどんなに出入りしても傷つくことはありません。あなたの大切のクラブヘッドを傷や汚れから守ります。
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落札価格7519円
383 入札履歴
終了
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