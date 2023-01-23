『ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O 缶 200グラム (x 12)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 08時 46分に出品され04月14日 08時 46分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O 缶 200グラム (x 12)
【商品説明】
・原産国:オーストリア
・本体サイズ (?E奥行X高さ) :23?E0.5?Ecm
・本体重釁E2.4kg
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 30.90 cm
重量 : 2.98 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7519円
685 入札履歴
終了
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