『ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O 缶 200グラム (x 12)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 08時 46分に出品され04月14日 08時 46分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロイヤルカナン ドッグフード ユリナリー S/O 缶 200グラム (x 12)



【商品説明】

・原産国:オーストリア

・本体サイズ (?E奥行X高さ) :23?E0.5?Ecm

・本体重釁E2.4kg



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 30.90 cm

重量 : 2.98 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。