『アイリスプラザ 椅子 チェア 座椅子 コンパクト 折りたたみ 収納 リクライニング 肘掛け ひじ掛け コンパクト座椅子 CTSC-70 アイボリー 7【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 16分に出品され03月21日 15時 16分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品サイズ（cm）：幅約70×奥行約72〜172×高さ約16〜69

商品質量：約7.2kg

耐荷重：約100kg

材質：張り材：ポリエステル100％、構造部材：スチール、クッション材：ウレタンフォーム