『Monster Musume [Blu-ray]【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 00時 56分に出品され03月30日 00時 56分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 1.8cm19.0cm13.7cm 200g