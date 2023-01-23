『スケートボード 足回り ４点セット WHEEL ウィール ベアリング トラック ナット＆ボルト (ホワイトウィール， 4.5インチ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 09時 46分に出品され05月05日 09時 46分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「vog」より引用



【商品名】

スケートボード 足回り ４点セット WHEEL ウィール ベアリング トラック ナット＆ボルト (ホワイトウィール， 4.5インチ)



【ブランド】

vog



【商品説明】

・BEARING： ABEC7相当

・NUT: 8インチ

・SCREW: 7/8インチ

・TRACK： 4.2インチ/4.25インチ/4.5インチ/5インチ/5.25インチ/5.5インチ

・WHEEL： 52MM×32MM



【商品カテゴリ】

スケートボード、ステッカー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。