『スケートボード 足回り ４点セット WHEEL ウィール ベアリング トラック ナット＆ボルト (ホワイトウィール， 4.5インチ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 09時 46分に出品され05月05日 09時 46分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「vog」より引用
【商品名】
スケートボード 足回り ４点セット WHEEL ウィール ベアリング トラック ナット＆ボルト (ホワイトウィール， 4.5インチ)
【ブランド】
vog
【商品説明】
・BEARING： ABEC7相当
・NUT: 8インチ
・SCREW: 7/8インチ
・TRACK： 4.2インチ/4.25インチ/4.5インチ/5インチ/5.25インチ/5.5インチ
・WHEEL： 52MM×32MM
【商品カテゴリ】
スケートボード、ステッカー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7518円
645 入札履歴
終了
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