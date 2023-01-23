『ノーブランド品 オレンジコスメ セノ プロテオシャンプー Pr 1000ml レフィル 詰替用 & リペアトリートメント DR 1000g【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 10時 21分に出品され04月29日 10時 21分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ノーブランド品 オレンジコスメ セノ プロテオシャンプー Pr 1000ml レフィル 詰替用 & リペアトリートメント DR 1000g



【商品説明】

・ポリ-γ-グルタミン酸Na、ポリクオタニウム-10、セイヨウオトギリソウエキス、トウキンセンカ花エキス、カミツレ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、フユボダイジュ花エキス、マルトデキストリン、イソノナン酸イソノニル、ポリアクリル酸Na、PG、BG、エタノール、クエン酸Na、EDTA-2Na、安息香酸Na、香料、ポリアミノプロピルビギアニド

・全成分：水、オレフィン（Ｃ14-16）スルホン酸Na、ココアンホ酢酸Na、パーム核脂肪酸アミドDEA、スルホコハク酸ラウレス2Na、ココイルグルタミン酸TEA、セテアレス-60ミリスチルグリコール、コメエキス、サッカロミセス/（黒砂糖/プラセンタエキス）発酵液、イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。