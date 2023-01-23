『光触媒 造花 光の楽園 ツインコチョウラン 319A70【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 22時 13分に出品され03月25日 22時 13分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ 約 幅55×奥行40×高さ60cm(手作りのため、サイズの多少の誤差はご了承ください) ポリエステル+ポリエチレン 生産国:日本